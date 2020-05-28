الشاجي: إلغاء دوري الهواة ظلم ..والمال لن يحدد وجهتي المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

اعتبر أحمد الشاجي حارس مرمى الحمرية، أن إكمال دوري الأولى فيه إنصاف للفرق المرشحة للصعود وللفرق التي تنافس على اللقب على صعيد دوري الخليج العربي.

وقال لـ«الخليج الرياضي»: لو ألغي الدوري فهناك أندية ستتعرض للظلم ورغم أني أرى أن استئناف الدوري قد يكون صعباً جداً في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتوقف الطويل وضيق الوقت مع بداية الموسم الجديد، لكن أعتقد أن استكماله فيه نوع من العدل والإنصاف.

وأضاف: الحمرية لديه فرصة للصعود سيحاول استغلالها حتى النهاية في حال عاد الدوري، وإذا صدر قرار آخر فسيعمل الفريق على الاستعداد للموسم المقبل والذي سيكون هدف الصعود نصب عينيه فيه.

وزاد: الحمرية مؤهل للصعود بما يملكه من إمكانات وبنية تحتية وإدارة ولاعبين وجهاز فني ربما لم يوفق الفريق في بعض المباريات وتخلى عنه الحظ لكنه قدم موسماً جيداً بشكل عام وهو لن يبدأ من الصفر في العام المقبل.

وعن تألقه مع العنابي وترشيحه للقب أفضل حارس قال: شاركت في كل مباريات الدوري وهذا ما أفادني وساعدني على تقديم أداء جيد، ولكن أعتقد أن الفريق بصورة عامة كان جيداً وكل لاعبيه أدوا ما عليهم وزملائي في خط الدفاع شركاء في تميز الفريق في الناحية الدفاعية كما هو مميز في كل الخطوط بفضل المجموعة الرائعة التي تقوده.

وأفاد الشاجي بأن الأجواء ودعم الإدارة وتوفر إمكانات جيدة كانت عوامل مساعدة، وأثبت الشاجي أنه لاعب يسبح عكس التيار، ففي الوقت الذي يبحث فيه كل لاعب عن العرض الأفضل والمال قال حارس الحمرية في رده على سؤال حول وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده: أعتقد أنني سأستمر مع الحمرية بدرجة كبيرة، الأجواء مشجعة والنادي قريب من منزلي وهناك طموح كبير ورغبة في الصعود من مسؤولي الحمرية وأرغب في أن أحقق هذا الإنجاز معهم ورغم أني تلقيت عروضاً من ناد في دوري الخليج العربي وأخرى في دوري الأولى وبمخصصات أفضل من التي أحصل عليها حالياً، لكني لاعب قنوع والمال والعرض الأعلى لايحددان وجهتي، هناك أشياء أهم عندي مثل الراحة النفسية وقرب النادي والأجواء كما أنني لست لاعباً صغيراً والتنقل لمسافات بعيدة في ظل ارتباطي بدوام في رأس الخيمة ومتابعتي لدراسة أبنائي وحرصي على زيارة والدتي يومياً والبقاء معها لبضع ساعات يجعلني أفكر ألف مرة قبل اتخاذ أي قرار، عموما أرى أن البقاء مع الحمرية قد يكون قراري خاصة أن النادي أبدى رغبة كبيرة في استمراري والحقيقة وجدت منهم كل تقدير، حتى الآن لم أحسم موقفي لكنني متحمس لخوض موسم آخر مع الفريق.

وأشاد الشاجي بزملائه وأثنى على أدوارهم كما أثنى على قائد الفريق علي ربيع، وذكر أنه يأمل أن يكون موجوداً العام المقبل لأنه عنصر مهم وقائد وهو مازال قادراً على العطاء بدليل تألقه مع الفريق وظهوره بأفضل صورة في كل المباريات، ورأى أن وجوده سيكون مهماً جداً في الموسم المقبل لأنه موسم فيه تحديات وضغط كبير ووجود ربيع بخبرته الكبيرة سيساعد الفريق واللاعبين الشباب حتى إذا لم يشارك داخل الملعب.