عبدالرزاق الهاشمي: إلغاء دوري الخليج العربي أفضل للجميع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى

أكد عبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر أن إلغاء دوري الخليج العربي سيكون الأفضل للجميع، مبيناً أنه في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا سيكون من الصعب استئنافه وقال: من الأفضل اتخاذ قرار بالإلغاء سواء كان لدوري الخليج العربي او الألعاب الأخرى، على أن يبدأ الاستعداد للموسم المقبل بشكل أفضل.

وقال الهاشمي إن عدم وجود رؤية واضحة بشأن بطولات الموسم الحالي وانطلاقة منافسات الموسم المقبل تسبب في تحديد موازنة الألعاب الرياضية المختلفة للموسم الجديد لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق على جميع الألعاب.

وقال الهاشمي في تصريحات لـ«الخليج الرياضي» أن نادي النصر وجميع الأندية تعمل وفق خطط مالية محددة سلفاً ولكن ما حدث بسبب توقف الأنشطة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا تسببت في تحمل الأندية مبالغ إضافية.

وقال: لا نعرف متى ستعود الألعاب الرياضية هل في شهر يونيو أو يوليو أو أغسطس، يحتاج اللاعب لحوالي 40 يوماً لاستعادة اللياقة البدنية.

وعن التواصل مع الاتحادات المختلفة من أجل الوقوف على موعد محدد لاستئناف النشاط قال: بالفعل تواصلنا مع الاتحادات المختلفة وبشكل غير رسمي، ولكن الرد الوحيد كان من اتحاد السلة بعدما أعلن عودة النشاط في شهر أغسطس المقبل، في حال الاتفاق على موعد لجميع الأنشطة سيتم تحديد إمكانية التفاوض مع لاعبين أو تحديد توقيت معسكرات داخلية.

وعن الفترة الحالية التي يعيشها الجميع في ظل تفشي الفيروس قال:

على الرغم من وجود العديد من الأمور السلبية الا أن هناك بعض الإيجابيات التي استفادت منها الأندية أبرزها إعادة ترتيب الأوراق من جديد.

وعن تخفيض رواتب اللاعبين قال: نظام الألعاب الأخرى يختلف عن كرة القدم في جزئية عقود اللاعبين، الرواتب عندنا مرتبطة بالموسم الرياضي وفي حال توقف النشاط تتوقف الرواتب.

وطالب الهاشمي بمزيد من الاهتمام الإعلامي بالألعاب الجماعية والفردية مبيناً أن الأضواء تسلط فقط على كرة القدم.

وعن عداء نادي النصر سعود الزعابي الذي أكد في وقت سابق لـ«الخليج الرياضي» أنه يتدرب مع مدرب إسباني يتكفل هو براتبه قال الهاشمي:

: نحن في نادي النصر لم نقصر في حق أي لاعب والزعابي من أبرز لاعبينا في ألعاب القوى، نحن ندعم جميع اللاعبين في النادي، وميزانية ألعاب القوى تصل إلى أكثر من مليون درهم، إعداد اللاعب لأولمبياد طوكيو هي خطة من اتحاد العاب القوى وهم يعرفون جيدا انه لاعب مميز مع العديد من زملائه.

وعن قرار نادي الوصل بالاستغناء عن اللاعبين والمدربين الأجانب وتوطين الألعاب الجماعية قال: خطوة جميلة من نادي الوصل، ولكن هناك سؤال هل تم وضع خطة مسبقة لذلك من ناحية توفير الكادر المواطن من لاعبين أو مدربين؟!!.

وأضاف: هناك صعوبة في توفير المدرب او اللاعب المواطن بشكل كامل داخل النادي لأن البعض يعمل في جهات مختلفة، وبالتالي سيصعب الأمر على النادي.