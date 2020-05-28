تطبيق ياباني يتيح للجمهور التشجيع والاستهجان عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون بإمكان الفرق اليابانية الاعتماد على المشجعين حتى في ظل اللعب خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تطبيق جديد للهواتف الذكية يُتيحُ إرسال هتافات تشجيعية أو استهجانية عبر مكبرات الصوت في الملعب.

وقالت الشركة اليابانية «ياماها» المصنعة للآلات الموسيقية إن نظام الهتاف عن بُعد سيتيح للمستخدمين النقر على الأزرار الموجودة في التطبيق لإرسال هتافات التشجيع أو الاستهجان عبر عشرات مكبرات الصوت الموضوعة داخل الملعب.

ويمكن لمنظمي الأحداث أن يضبطوا مسبقاً أنواعاً مختلفة من الهتافات التشجيعية أو الاستهجانية، وتغيير مستويات الشدة اعتماداً على عدد المستخدمين الذين يضغطون على أزرارهم.

وحتى عندما يُسمح للجمهور بالحضور إلى الملاعب، سيكون بإمكان المشجعين استخدام التطبيق لتجنب انتقال عدوى فيروس «كوفيد-19» عبر الرذاذ الناجم عن الصراخ.

وبإمكان المشجعين اختيار أي جانب من الملعب سيرسلون إليه هتافاتهم التشجيعية أو الاستهجانية، ويمكنهم الانضمام عن بُعد إلى الهتافات.

وكان من المفترض أن تطلق «ياماها» هذا التطبيق في الخريف، لكنها سرعت في تطويره ليكون جاهزاً اعتباراً من الشهر المقبل بعد أن تسبب فيروس «كوفيد-19» بإلغاء الأحداث الرياضية أو خوضها من دون مشجعين.

وقالت «ياماها» إن الاختبار الأخير للنظام في ملعب يتسع لـ 51 ألف مشجع، أنتج صوتاً مشابهاً لصوت الجمهور بعدما نشرت 58 مكبراً للصوت في ملعب «إيكوبا ستاديوم» في حدث دعت إليه مسؤولين من فريقي كرة القدم جوبيلو إيواتا وشيميزو إس بالس لإرسال هتافاتهم التشجيعية والاستهجانية عن بُعد.

وفي بيان صادر عن «ياماها»، رأت هيرومي ياناجيهارا، المسؤولة عن استراتيجية الأعمال في جوبيلو، أن «النظام سيشجع اللاعبين الموجودين في الملعب من خلال جعلهم يشعرون بأن المشجعين والمؤيدين قريبون».