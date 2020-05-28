«الهوكي» أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات دوري الهوكي «إن إتش إل»، أول بطولة محترفة كبرى في الولايات المتحدة تؤكد استئناف الموسم الذي توقف قبل شهرين ونصف الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن من دون تحديد موعد، أو مكان للعودة.

وكان دوري كرة السلة للمحترفين أول بطولة كبرى في الولايات المتحدة تعلق الموسم في 11 مارس/ آذار، بعدما تبين إصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي، رودي جوبير، بفيروس «كوفيد-19»، ثم أعلنت الدوريات الأخرى في اليوم التالي الأمر ذاته.

وبعد شهرين ونصف الشهر من التوقف، أكدت رابطة دوري الهوكي رسمياً، أنها ستستأنف الموسم والانتقال مباشرة إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، مع رفع عدد الفرق المشاركة في هذه الأدوار إلى 24، على أن تقام المباريات خلف أبواب موصدة في مدينتين.

وأكد مفوض رابطة «إن إتش إل»، جاري بتمان، استئناف البطولة، لكن على المشجعين الانتظار بعض الشيء لمعرفة موعد ومكان العودة بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات.

وقال بتمان إن 10 مدن مرشحة لاستضافة الأدوار الإقصائية، بينها سبع أمريكية، هي شيكاغو، كولومبوس، دالاس، لوس أنجلوس، لاس فيجاس، مينيابوليس، وبيتسبرج، إضافة إلى ثلاث كندية، هي تورونتو، وفانكوفر، وإدمونتون (تشارك 7 أندية كندية في البطولة من أصل 31).