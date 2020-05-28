القبيسي: الظفرة لن يفرط في أي لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى أحمد عمران القبيسي عضو مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم، الناطق الرسمي باسم الشركة، مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم في النادي، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، من ربط أسماء بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بالانتقال أو الإعارة إلى أندية داخل الدولة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، أنه في حالة وجود أي عروض رسمية لأي من لاعبي النادي ستتم مناقشتها داخل مجلس إدارة الشركة، وعبر القنوات الرسمية المعروفة.

وأكد القبيسي أن مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، حريص على المحافظة على استقرار الفريق ومنظومته الحالية خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها هذه المجموعة، كما أن الفريق تنتظره استحقاقات داخلية مهمة خلال الفترة القادمة، سواء تم استكمال دوري الخليج العربي، أو من خلال نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي يعمل النادي على التتويج ببطولتها هذا الموسم.

وجدد مشرف عام الفريق الأول في نادي الظفرة، ثقة مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم في لاعبي الفريق، مشيداً بما حققوه خلال هذا الموسم وبما قدموه من مستويات مميزة، متمنياً التوفيق للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.