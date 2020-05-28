سائق فورمولا 1: حظيت في دبي بتسهيلات رائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد تأجيل انطلاق موسم الفورمولا 1، وجد سائق فريق ألفا توري بيار غاسلي نفسه أمام إغلاق عام في الإمارات، وكان عليه أن يتخذ قراراً مهماً، فمع الإسراع في فرض قيود على السفر حول العالم خلال الشهرين الماضيين، بدأ آلاف الأشخاص يتساءلون متى سيكون في إمكانهم العودة إلى بلدانهم أو أماكن إقامتهم.

غاسلي البالغ من العمر 24 عاماً، كان في الإمارات قبل موعد سفر فريقه إلى المنامة لخوض جائزة البحرين الكبرى 2020، والتي كانت مقررة من دون جمهور بين 20 مارس و22 منه، ولكن مع الإعلان عن تأجيل السباق حتى إشعار آخر، اتخذ رياضي ريد بُل البقاء في الإمارات.

ويقول غاسلي: «بقيت في دبي خلال الشهرَين الماضيَين، نظراً إلى أن التسهيلات التي أحظى بها هنا في دبي أفضل مما هي عليه في فرنسا، لذا كنت أتمرّن بشكل مكثّف خلال الشهرين الماضيين».

ويضيف: «كان هذا الأمر الإيجابي، كنا نركّز على تمريننا بشكل أساسي منذ اليوم الأول الذي وصلنا فيه. ويتذكر غاسلي الذي كان ينزل في فندق فايف نخلة جميرا، كيف بذل الموظفون ما في وسعهم لتقديم أفضل ضيافة له ولزملائه في الفريق خلال إقامتهم. ومع إقفال المرافق العامة مثل القاعات الرياضية، عمل الفندق على تجهيز شقة مجاورة بكل معدات التدريب ليتمكن من مواصلة التمرين بشكل آمن خلال فترة الإغلاق».

كنا نتمرّن ستة أيام في الأسبوع، ثلاثة أيام من التركيز على الرياضات الهوائية، وثلاثة أيام أخرى من التركيز على تمارين النادي وتمارين القوّة، يشرح غاسلي ويتابع:«قدّم لنا الفندق غرفة خاصة فيها آلات الجري والأثقال وكل ما نحتاج إليه للتمرين».

ومع تخفيف إجراءات الإغلاق، أتيح لغاسلي أن يمضي بعض الوقت على الحلبة، مع إذن خاص لخوض بضع جولات على حلبة«دبي أوتودروم». يقول: كان في وسعي الذهاب إلى حلبة الكارتينج، لذا كنت أخوض الكارتينج لبضعة أيام، وهذا أمر جيد دائماً للتمرين وللمرح كذلك!