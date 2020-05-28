وزير الرياضة العراقي يقرر إعادة تأهيل متحف عمو بابا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال: «إن من أساسياتنا وأخلاقنا أننا لا ننسى رد الدين، وسنحاول قدر المستطاع العمل على تنفيذ وصية شيخ المدربين العراقيين الراحل عمو بابا، التي نعدُها أمانة وواجباً تحتمه المسؤولية، وسيتم التعاون مع أمانة بغداد لإعادة تأهيل قبره ومتحفه بما يليق به».

وقال درجال في بيان: «تمر علينا اليوم الذكرى الـ11 لرحيل شيخ المدربين عمو بابا، الرجل الذي حفر اسمه في تاريخ الكرة العراقية بحروف من ذهب، فأبدع وقدم الكثير، وحقق أفضل الإنجازات لاعباً ومدرباً، ففي مثل هذا التاريخ من عام 2009، رحل شيخ المدربين عن الدنيا وبقيت ذكراه عالقة في قلوب العراقيين والعرب جميعاً، 11 عاماً مرت وما زلنا نجني ثمار مدرسة العطاء والخلق الرياضي الذي قدمه لنا وننهل منه».

وأضاف: «عرفناه محباً لبلده غيوراً عليه، وأستاذاً كبيراً للأجيال التي تدربت معه، تتلمذ على يده كثيرون من لاعبي ومدربي اليوم، فهو اسم لامع في سماء الرياضة العراقية وصاحب أفضل الإنجازات في ملاعب الكرة عراقياً وعربياً وآسيوياً، وقد أدخل الفرحة ورسم الابتسامة على شفاه العراقيين، كرة القدم كانت حياته، أخلص لها وأعطاها، فأعطته الشهرة وحب الناس، اليوم وفي ذكراه العطرة أتوق للحظات أستطيع بها رد الدين الذي يطوق عنقي وزملائي اللاعبين لعمو بابا، لكنه رحل بعد أن خدم بلده لاعباً ومدرباً ومربياً بتفانٍ وإخلاص، رحل جسداً، لكن إنجازاته في مجال الكرة ستبقى خالدة في قلوب وضمائر العراقيين».