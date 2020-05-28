استئناف الدوري الأوكراني السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه سيتم استئناف الدوري المحلي اعتباراً من السبت المقبل، بعد ما أقرت الحكومة المحلية بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن البطولة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19» ستعاود نشاطها في 30 مايو الجاري.

ولفت متحدث باسم الاتحاد لوكالة «فرانس برس» إلى أن جميع المباريات المتبقية ستقام من دون جمهور.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة الحرارة قبل كل مباراة.