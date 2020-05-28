شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الأوكراني السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه سيتم استئناف الدوري المحلي اعتباراً من السبت المقبل، بعد ما أقرت الحكومة المحلية بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن البطولة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19» ستعاود نشاطها في 30 مايو الجاري.
ولفت متحدث باسم الاتحاد لوكالة «فرانس برس» إلى أن جميع المباريات المتبقية ستقام من دون جمهور.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة الحرارة قبل كل مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدوري الأوكراني السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.