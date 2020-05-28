﻿دبا الحصن يجدد عقود 70% من لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

قررت اللجنة الفنية في نادي دبا الحصن تجديد عقود 70% من اللاعبين لتعزيز الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للمرحلة المقبلة، فيما تقرر مغادرة 10 لاعبين من أصل 33 لاعباً مسجلين في قائمة الفريق في مقدمتهم الثنائي البرازيليين رافائيل داسيلفا ومواطنه رود ريغو.

وأكد محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف بالنادي أن اللجنة الفنية قررت استبعاد بعض اللاعبين لأسباب تتعلق بالأمور الفنية وأسباب أخرى تتعلق بالظروف الإدارية كانتهاء إعارات بعض اللاعبين، مع البدء في التفاوض مع لاعبين مواطنين ومقيمين لسد العجز في بعض المراكز.

وفيما يتعلق بالثنائي العراقي محمد مصطفى، واللاعب محمود حسن، فقد قدم النادي لهما عروضاً للاستمرار مع الفريق الموسم القادم، إلا أن كلا اللاعبين تلقى أكثر من عرض من أندية أخرى وقاما بالفعل بالتوقيع معها.

وعن المدرب المرتقب للفريق الأول خلفاً للمدرب الوطني سليمان البلوشي الذي فسخ الحصن عقده مؤخراً، أشار الظهوري إلى أن هناك أكثر من اسم من الكفاءات التدريبية على طاولة المناقشة لاختيار الأفضل والأنسب للمرحلة القادمة، وقد علم «الخليج الرياضي» أن البرتغالي روي ناسيمنت الذي قاد الفريق قبل موسمين يعد أقوى المرشحين بجانب المصري طارق السيد.

كما نوه الظهوري لاستكمال أعمال الصيانة الخاصة بمرافق النادي وفي مقدمتها تركيب أعمدة الإنارة الجديدة في الملعب الرئيسي، معرباً في الوقت نفسه عن الشكر لمجلس الشارقة على الدعم والتعاون المستمر وجهودهم المتواصلة للوقوف على متطلبات واحتياجات أندية الإمارة.