«دبي الرياضي» وبوكاري سويت ينظمان سباقاً افتراضياً للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي وشركة بوكاري سويت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، سباق الجري الافتراضي الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويهدف السباق للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لتجاوز جائحة فيروس كورونا.

ويبدأ السباق من الساعة 12:00 صباح يوم 3 يوليو ويستمر على مدار 24 ساعة حيث يمكن للمشاركين اختيار الفترة المناسبة لهم للتنافس خلال هذا التوقيت، كما يمكنهم الاختيار بين فئات السباق، حيث يتضمن السباق المنافسة في فئات الذكور والإناث لمسافة 5 كيلومترات، والذكور والإناث لمسافة 10 كيلومترات، وأصحاب الهمم لمسافة 5 كيلومترات، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة من هذه الفئات على جوائز قيمة.

وتتاح المشاركة في السباق بالمجان لجميع أفراد المجتمع من كافة المستويات البدنية والأعمار من داخل الدولة وخارج، وذلك عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، ويستمر التسجيل حتى الساعة 12 من منتصف ليل يوم 1 يوليو.

من شروط المشاركة الحصول على تطبيق مجلس دبي الرياضي الذكي الموجود على جميع متاجر التطبيقات الخاصة بالأندرويد والأبل، (https://dscmobileapp.ae/DSCAPP/api/download) والتسجيل فيه باستخدام بيانات الحساب الذي تم تسجيله في موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي، وبمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق في يوم السباق تظهر للمستخدمين علامة بدء سباق بوكاري سويت للجري، وبالضغط عليها سيتم الانتقال إلى نافذة الصحة الذكية، التي ستعرض تفاصيل المشارك في السباق مثل المسافة التي قطعها والسرعة والسعرات الحرارية التي حرقها.