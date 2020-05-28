منتخب الشطرنج يشارك في آسيوية الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك المنتخب الوطني للشطرنج للشباب تحت 20 سنة للذكور والإناث، في بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة على شبكة الإنترنت «أونلاين»، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى على الشبكة العنكبوتية، نظراً للإجراءات الاحترازية المطبقة في العالم لمنع تفشي فيروس كورونا، واستمراراً للبطولات الشطرنجية خاصة أن اللعبة مرتبطة بشبكة الإنترنت وهناك لقاءات تتم بين اللاعبين دون الحاجة للسفر.

وحرص اتحاد الشطرنج على المشاركة في البطولة التي انطلقت أمس ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الآسيويين أصحاب الألقاب الدولية، حيث يشارك في فئة الشباب 34 لاعباً وفي فئة الشابات 24 لاعبة، ويأتي تواجد منتخبنا بحثاً عن إنجاز جديد للرياضة الإماراتية بشكل عام والشطرنج على وجه الخصوص، خاصة أن السنوات الماضية شهدت إنجازات للاعبين الصغار والكبار.

ويمثل المنتخب الوطني في فئة الشباب كل من عمار السدراني وسيف الزرعوني ومحمد سعيد اليليلي، فيما يمثل منتخب الإمارات للفتيات كل من حنان خليل وريان المازمي وفاطمة سيف.

في الوقت نفسه، حدد الاتحاد الآسيوي للعبة شروط البطولة خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب وضرورة توفر هاتف ذكي لكل لاعب أو لاعبة في البطولة وفي حالة قطع الاتصال من قبل اللاعب سيكون بمثابة خسارته وعليه إعادة الاتصال مع البطولة قبل الجولة القادمة له حتى لا يعتبر منسحباً من المباريات.