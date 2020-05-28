شكرا لقرائتكم خبر عن شعار العين يتصدر قائمة الأجمل آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب نادي العين من تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية برغم توقف النشاط الكروي بالمرحلة الراهنة، من خلال تصدر شعاره للمنافسة من أجل الفوز بلقب أجمل شعارات الأندية الآسيوية، وذلك في التصويت الذي يجريه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي حالياً، حيث يقترب شعار العين من حسم التصويت لصالحه بفارق 12 % عن أقرب منافسيه، في ظل حصوله على نسبة 51 % من مجموع الأصوات.
ويحل شعار نادي برسيجا الإندونيسي في المركز الثاني برصيد 39 % من مجموع الأصوات، ونادي جوبيلو لواتا الياباني في المركز الثالث برصيد 4 %، ونادي بنجلور الهندي في المركز الرابع بنسبة 3 % من الأصوات.. فيما تتساوى نسبة كل من شونبوك هيونداي الكوري، وناخوم راتشاسيما التيلاندي بـ 2 % في المركز الخامس.
وقد بدأ التصويت في تاريخ 20 من الشهر الجاري وسيختتم في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل بتوقيت كوالالمبور.
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