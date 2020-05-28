اتحاد الكرة المصري يتراجع عن تقليص الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مسابقة الدوري هذا الموسم، والاتجاه لإنهائه في سبتمبر المقبل، حال عودته في يوليو المقبل، على أن ينطلق الدوري الجديد في شهر أكتوبر مباشرة دون أن يحصل اللاعبون على فترة راحة بين الموسمين، حيث ستتخلل الفترة بين الموسمين إقامة مباريات كأس مصر، وهو ما يجعل مهمة الأندية في تسويق اللاعبين الأجانب، حال تقليص العدد، مهمة غاية في الصعوبة، لذا استقر اتحاد الكرة على ترحيل القرار للموسم بعد المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شؤون اللاعبين لجميع الأندية مطلع الموسم الجاري، وتضمنت أنه يسمح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضي، علماً أنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم التالي.