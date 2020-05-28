شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يوقّع سرّاً للزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر مقربة من مدافع بيراميدز أحمد أيمن منصور أن الأخير وقّع سرّاً لنادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد.. ويحرص اللاعب في تصريحاته الإعلامية على نفي الرحيل من بيراميدز سواء إلى الزمالك أو الأهلي المتنازعين على ضمه، وأنه يترك القرار لإدارة ناديه. يذكر أن اللاعب هو نجل المهاجم التاريخي للزمالك أيمن منصور الذي لعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة الزمالك على سواه من الأندية في الصفقة .

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