شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يروج لشركة ملابس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نجم مانشستر سيتي حامل الثلاثية التاريخية البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع شركة ملابس أمريكية للترويج لقمصان لا تحتاج للكي. ونشر دي بروين صوراً على حسابه وكتب تحتها:«هل تذكرون عندما كان الناس يجبرون على كي القمصان؟». ونشرت شركة «أنتكيت» سناب دي بروين على حسابها في إنستجرام وكتبت: «رحبوا بمشجعنا الجديد في إنجلترا، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين. يحب كيفن ارتداء قمصاننا عندما لا يكون في الملعب لأنها بلا تجاعيد ومناسبة لكل يوم». وتساءل مشجعو سيتي عما إذا كان نجمهم يرتدي أصلا غير فانيلة اللعب لأنه لا يحبذ الخروج من المنزل وكتب أحدهم:«هذه المرة هي الأولى حرفياً التي يرتدي فيها كيفن القميص».
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