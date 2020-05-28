شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا ينساها المصريون فى الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عيد الفطر المبارك تستعيد جماهير الكرة الكثير من الذكريات لمباريات الأعياد التى حملت معها ذكريات سعيدة وأخرى حزينة، سواء مع المنتخب الوطنى أو مع القطبين الأهلى والزمالك، نرصدها فى التقرير التالى..

هزيمة بسداسية أمام غانا

من المباريات التاريخية التى لا تنساها الجماهير المصرية خسارة المنتخب الوطنى أمام نظيره الغانى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالعاصمة الغانية أكرا بستة أهداف مقابل هدف، وتبخر حلم الجماهير المصرية فى التأهل لكاس العالم تحت قيادة الأمريكى برادلى، بالرغم من أن الفراعنة وقتها حصدوا الـ18 نقطة فى المجموعة، إلا أنهم اصطدموا بالمنتخب الغانى وقتها فى دور إقصاء المغلوب ليتلقى هزيمة مذلة فى اول أيام عيد الأضحى آنذاك.

الهزيمة امام اورجواى

التقى المنتخب الوطنى فى اول أيام عيد الفطر من عام 2018 امام نظيره أوروجواى فى الجولة الأولى من كاس العالم وخسر بهدف مقابل للاشئ .

الفوز على بتسوانا

فى عام 2007 التقى المنتخب الوطنى مع نظيره بتسوانا بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بغانا 2008، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة يوم 13 أكتوبر الموافق أول أيام عيد الفطر، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد فضل وصعد المنتخب لأمم أفريقيا متصدرًا المجموعة الثانية.

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أوغندا تهزم مصر بهدف فى تصفيات كأس العالم

فى عام 2017 ألتقى المنتخب الوطنى مع أوغندا بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، وقد أقيمت يوم وقفة عيد الأضحى أيضًا، لكن المنتخب كان قد ضمن التأهل للمونديال بعد الفوز على الكونغو.

الأهلى يتوج بدورى أبطال أفريقيا 2001

عيد الفطر كان شاهدًا على تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، عندما تغلب المارد الأحمر على نظيره صن داونز الجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة سجلها "خالد بيبو" ، بعد تعادل مرضى فى لقاء الذهاب بهدف لمثله احرزه سيد عبد الحفيظ .

الفوز على أستراليا بثلاثية

التقى المنتخب مع أستراليا 17 نوفمبر 2010 الموافق اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 3/0 وديًا، أحرز الأهداف أحمد عبد الظاهر محمد ناجى جدو، ومحمد زيدان.