شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرغب فى ضم باسم على من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز على مستوى عالي من الكفاءة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس الاسماء المرشحة باسم على لاعب فريق الاهلى و المعار الى الجونة لنهاية الموسم نظرا لعدم ظهور اسامة العزب بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من فريق وادي دجلة، حيث يحتاج تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها الظهير الأيمن وصانع الألعاب والذى كان يشغله أحمد رفعت والذى تأكد عودته لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى ، وعدم وجود سوى محمد الصباحى الذى انتقل يناير الماضى للإتحاد قادما من أسوان

من ناحية أخرى رفض مسئولو الإتحاد السكندرى الاستسلام فى صفقة البوركينابى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى، بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف فى بقاء اللاعب الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه مع زعيم الثغر، أصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه وأحمد رفعت، وشدد على وجود أكثر من عرض خارجى للمهاجم وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .