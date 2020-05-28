شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: أغلى لاعب فى الدورى المصرى مايساويش أكتر من 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أسامة عرابي المدرب العام السابق للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى الممتاز واصفا إياها بالمبالغ فيها بشكل كبير.

وأكد أسامة عرابي أن الخليج هو المخرج المناسب لأزمة كابتن المارد الأحمر حسام عاشور.

وقال أسامة عرابي ان حسام عاشور لاعب كبير وقدم الكثير مع الأهلي وإذا أرادت إدارة النادي تكريمه بالشكل الأمثل وحل المشكلة حتى يعلن اعتزاله فيما بعد بشكل لائق البحث عن عرض احترافي في الخليج او عن طريق وكيل أعماله خلال الفترة الحالية لضمان الحفاظ على تاريخ اللاعب وعدم اللعب في أي نادي منافس خلال الفترة الحالية.

وأكد عرابي أن حسام عاشور لو لم يحصل على عرض جيد في الخليج عليه الاعتزال داخل النادي الأهلي لأنه القرار الصائب في هذا التوقيت.

حرص عدد من كبار لاعبى الأهلى المعتزلين، على مطالبة حسام عاشور قائد النادى الأهلى، بالاعتزال وإنهاء نسيرته داخل جدران النادى.

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وتلقى حسام عاشور، اتصالات من لاعبين كبار في الأهلي نصحوه بالاعتزال وعدم إهانة نفسه في أندية صغيرة خارج الأهلي.

وهو ما يفكر فيه قائد الأهلي، باعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية الموسم الحالي، وقبول عرض الأهلى وعدم الانتقال لأي فريق خلال الفترة المقبلة والاكتفاء بما قدمه خلال مسيرته.

وكان حسام عاشور قد تحدث مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي، خاصة أنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذي حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسي لنجم برشلونة السابق وساو باولو الحالي.