شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة حب زملكاوية لدعم شيكابالا بعد موجة السخرية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثورة زملكاوية فى حب ودعم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

شيكابالا قام بنشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جائت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.

قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

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