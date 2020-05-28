" صوفيا و مالك و أيلا ".. مواليد أبناء نجوم الكرة فى زمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن إنتشار فيروس كورونا و تعليق النشاط الرياضى أحزن الوسط الرياضى ، إلا أنه يوجد رياضيين طغت عليهم السعادة بسبب فرحة الرزق بمواليد جدد فى زمن الكورونا مثل عمرو السولية لاعب الأهلى و ثنائى الزمالك محود علاء و أحمد سيد " زيزو" اللذان احتفلا بالعيد بقدوم مالك و أيلا ،حيث يرصد الخليج 365 فرحة هؤلاء النجوم بمواليد زمن الكورنا كالتالى :عمرو السولية
رزق عمرو السولية فى شهر مارس الماضى بمولودته الثانية التى أطلق عليها أسم صوفيا ، ليحتفل بصورة بمولودته الجديدة مع أبنته الكبرى ليلى .
73860-عمرو-السولية
محمود علاء
محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى رُزق بمولود أطلق عليه أسم "مالك"، وكتب محمود علاء علي صفحته عبر تويتر: "الحمد لله رزقني الله بـ "مالك" اللهم اجعله من الذرية الصالحة واحفظه واجعله من عبادك الصالحين".
أحمد سيد " زيزو "
كما رُزق أحمد سيد زيزو بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام يحمل فيها مولودته وعلق عليها قائلا: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".
زيزو
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