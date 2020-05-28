شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى تشاتشيتش يُرسل برنامج تدريب للاعبى بيراميدز يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، على متابعة التدريبات اليومية للاعبى فريقه خلال تواجدهم فى المنزل فى ظل توقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز، بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، حيث يقوم تشاتشيتش بإرسال برنامج تدريب يوميًا لجميع لاعبى الفريق من أجل تنفيذه والاطلاع عليه بعدها للتأكد من القيام بالتدريبات بالشكل الأمثل، كما حذر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الافراط فى تنال الكعك والبسكويت، والعمل على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر كثيرًا بتلك الفترة، خاصة وإنه من المحتمل أن تعود الرياضة بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.