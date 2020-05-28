شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "نادى القرن الأفريقي الحقيقى" خناقة فوق أسوار الزمالك! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل شهدتها الأيام الماضية بعد وضع الزمالك لافتة على أسوارها مكتوب عليها نادى القرن الحقيقى وبجوارها شعار الاتحاد الأفريقى، لتصبح حلقة جديدة فى إطار تصعيد إدارة الأبيض موقفها من قضية صاحب لقب القرن الأفريقى، لينتهى الأمر بإزالة اللافتة بعد خطاب الكاف يطالب فيه بعدم إقحام اللوجو الخاص به فى أى من هذه الأمور خصوصا أنه لم يبت بها بشكل رسمى.. وهذا ما نستعرضه فيما يلى..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "نادى القرن الأفريقي الحقيقى" خناقة فوق أسوار الزمالك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.