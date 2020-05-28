ملف الأربعاء.. حقيقة إصابة أحد عاملي الأهلي بكورونا.. وخطاب "كاف" للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث في يوم الأربعاء:
الخطيب يناقش السيولة المالية بالأهلي خلال فترة التوقف
الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة إصابة أحد عامليه بكورونا
بيان رسمي من الزمالك عن "خطاب كاف": تم الاتفاق على إزالة اللافتة ولم يتم تحذيرنا
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا
أحمد أحمد: مستقبل الكرة الأفريقية غامض.. وأتمنى ألا تتأجل أمم أفريقيا 2021
"الخليج 365" ينشر "خطاب التهديد" للزمالك لإزالة شعار كاف
تاكيس جونياس يوضح لمصراوي حقيقة عرض الإسماعيلي
تقارير مغربية: أزارو مطلوب في الشباب السعودي.. ويتقدم بطلب للأهلي
مرتضى منصور: أزلنا لافتات "نادي القرن" مؤقتًا.. وخلافنا مع حياتو الذي منح اللقب بالمجاملات
مدرب صنداونز: هل تتخيلون الضغوط على الأهلي بسبب دوري الأبطال؟
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موقف الرباعي المصاب بعد عودة النشاط
الشناوي لمصراوي: لن أرحل عن بيراميدز.. وهدفي الفوز بالكونفدرالية
تونس تبدأ في العودة.. الترجي يستأنف تدريباته
بريميرليج يعلن رسميًا عودة التدريبات الجماعية والاحتكاك بين اللاعبين
صحيفة إنجليزية تكشف "الموعد الأقرب" لعودة بريميرليج
"بؤرة ساخنة لكورونا".. عالم إنجليزي: مباراة ليفربول وأتلتيكو تسببت في انتشار الفيروس
مصدر بالكاف: إقامة أمم أفريقيا في صيف 2022 ليس مستبعدًا
مدرب سالزبورج: صلاح "انفجاري".. ومينامينو نفس قدراته
قائد ليفربول: شعورنا مختلف تجاه لقب بريميرليج.. التتويج في غياب الجماهير غريب للغاية
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