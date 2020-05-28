شاهد.. عبدالله جمعة مدعمًا شيكابالا: عم الناس

أعلن عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دعمه ومساندته لزميله بالفريق محمود عبد الرازق شيكابالا أمام هجوم جماهير الأهلي عليه. أمام هجوم جماهير الأهلي عليه. ونشر جمعة صورة له مع شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر وكتب عليها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر وكتب عليها "الفهد..عم الناس". Advertisements وتعرض شيكابالا لهجوم كبير من جانب جماهير الأهلي في الساعات الماضية بعد نشر صورته مع زوجته ونجله آدم.

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