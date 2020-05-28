إنتر ميلان يوجه رساله لبرشلونة حول إمكانية انتقال مارتينيز

أوضح بييرو أوسييلو المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي، نيه النادي من إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عنهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أوسيليو في حوار له مع شبكة سكاي سبورتس متحدثا عن لاعب الفريق لاوتارو مارتينيز وموجها رسالة لنادي برشلونة الإسباني: " إذا أردتم ضم لاوتارو، فعليكم بدفع بندالشرط الجزائي الموثق في

عقد اللاعب مع النادي، فها هو الطريقه الوحيده التي يمكن أن يغادر بها عنا، وتنتهي صلاحية هذا البند في 1 يوليو المقبل، ولن تدوم طويلا، فنحن نعتمد عليه ، وهو رصيد مهم للنادي ، ولا يمكننا أن ننسى أنه لا يزال لديه سنتان في عقده مع إنتر.، وليس لدينا أي نية لبيع أهم اللاعبين لدينا".

وأضاف أوسيليو متحدثا عن الأندية التي قدمت عروض لضم مارتينيز قائلا: " فالحقيقة تواصل الكثير من الأندية لضم مارتينيز، ولكن برشلونة كان أقوي تلك العروض وتحدثنا معهم بشكل ودي، وأعتقد أن النادي يعرف نوايانا ، فنحن لانخفيها، ليس لدي الإنتر أي نيه لبيع لاوتارو، لكن هناك بند في عقده أظنه واضحا للجميع الأن".