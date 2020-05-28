أوضح بييرو أوسييلو المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي، نيه النادي من إمكانية رحيل لاوتارو مارتينيز عنهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أوسيليو في حوار له مع شبكة سكاي سبورتس متحدثا عن لاعب الفريق لاوتارو مارتينيز وموجها رسالة لنادي برشلونة الإسباني: " إذا أردتم ضم لاوتارو، فعليكم بدفع بندالشرط الجزائي الموثق فيعقد اللاعب مع النادي، فها هو الطريقه الوحيده التي يمكن أن يغادر بها عنا، وتنتهي صلاحية هذا البند في 1 يوليو المقبل، ولن تدوم طويلا، فنحن نعتمد عليه ، وهو رصيد مهم للنادي ، ولا يمكننا أن ننسى أنه لا يزال لديه سنتان في عقده مع إنتر.، وليس لدينا أي نية لبيع أهم اللاعبين لدينا".
وأضاف أوسيليو متحدثا عن الأندية التي قدمت عروض لضم مارتينيز قائلا: " فالحقيقة تواصل الكثير من الأندية لضم مارتينيز، ولكن برشلونة كان أقوي تلك العروض وتحدثنا معهم بشكل ودي، وأعتقد أن النادي يعرف نوايانا ، فنحن لانخفيها، ليس لدي الإنتر أي نيه لبيع لاوتارو، لكن هناك بند في عقده أظنه واضحا للجميع الأن".
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يوجه رساله لبرشلونة حول إمكانية انتقال مارتينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.