أستون فيلا يؤكد وفاة والد مدرب الفريق متأثرا بفيروس كورونا

أكد نادي أستون فيلا، مساء أمس الأربعاء، وفاة رون سميث والد المدير الفني الحالي للفريق دين سميث بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع.

وقال نادي أستون فيلا، في بيان له، إن رون سميث صاحب الـ 79 عامًا

، الذي عانى من الخرف وعاش في دار رعاية - توفي مع عائلته بعد فترة من المرض في المستشفى متأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي: "بالإضافة

إلى كونه منتظماً في المباريات المحلية، كان رون حاضراً أيضاً ليشهد أعظم الأيام في مايو 1982 عندما رفعت فيلا كأس أوروبا بالفوز على بايرن ميونيخ في روتردام".

يذكر أن سميث كان من مشجعي أستون فيلا طوال حياته، بالإضافه إلى عمله كمسؤول في أحد مؤسسات النادي فيلا بارك ، في أحد الفترات.