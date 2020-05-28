الاتحاد الإسباني يسمح للأندية بتغيير ملاعبها في حال استئناف الدوري

سمح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للأندية بتغيير ملاعب المباريات في حال استئناف منافسات الدوري مجددًا.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أكد أن الأندية الراغبة في تغيير ملاعبها

بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، عليها إخطار الاتحاد، مشيرًا أنه وضع كافة التسهيلات لتنفيذ طلبات الأندية وفقًا لأحكام المادة 204 من اللائحة العامة للاتحاد.

وأوضح البيان أن تغيير ملعب المباراة في المسابقات الرسمية يجب أن يكون قبل موعد المباراة بـ 12 يومًا على الأقل.

يذكر أن الدوري الإسباني متوقف لأجل غير مسمى منذ منتصف مارس الماضي على إثر تفشي فيروس كورونا.



