تعرف على ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الـ 28

انتهت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، والتي شهدت قمة البوندسليجا بين فريقي بايرن مونيخ وبوروسيا دورنموند اللذان يتصارعان على صدارة المسابقة.

ونجح بايرن ميونيخ بعد تغلبه على بوروسيا دوتموند في قمة الجولة الثامنة والعشرين في توسيع فارق النقاط عن منافسه التقليدي.

كما شهدت الجولة المنتهية ابتعاد لايبزيج عن صراع صدارة البوندسليجا إثر تعادله مع هيرتا برلين مساء اليوم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الألماني وفقًا لمعطيات الجولة الثامنة والعشرين

1- بايرن ميونخ برصيد 64 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند برصيد 57 نقطة.

3- لايبزيج برصيد 55 نقطة.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 53 نقطة.

5- باير ليفركوزن برصيد 53 نقطة.

6- فولفسبورج برصيد 42 نقطة.

7- هوفنهايم برصيد 39 نقطة.

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8- فرايبورج برصيد 38 نقطة.

9- شالكة برصيد 37 نقطة.

10- هيرتا برلين برصيد 35 نقطة.

11- كولن برصيد 34 نقطة.

12- أوجسبورج برصيد 31 نقطة.

13- يونيون برلين برصيد 31 نقطة.

14- آينتراخت فرانكفورت برصيد 29 نقطة.

15- ماينز برصيد 28 نقطة.

16- فورتونا دولسدروف برصيد 27 نقطة.

17- فيردر بريمن برصيد 22 نقطة.

18- بادربورن برصيد 19 نقطة.