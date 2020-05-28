جدل بين جماهير الهلال وأهلي جدة بسبب الفتاج عسيري

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن عبد الفتاح عسيري، لاعب نادي أهلي جدة قد اتفق مع المسئولين في نادي الهلال على الانتقال في بنهاية شهر يوليو المقبل.

واحتفلت جماهير الهلال باقتراب عبد الفتاح عسيري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقال سلطان بنداري "كل لاعب ينتهى عقده مع فريقه.. أول مايفكر بالهلال لسببين.. الاول انه يبحث عن البطولات ويريد الانتقال للهلال.. الثانى انه يبحث عن مزايدات بادخال اسم الهلال ليرفع عقده مع ناديه او نادى اخر.. اعتقد من ذكاء اى لاعب.ز يذكر فقط اسم الهلال هو الكسبان فى الحالتين".

حساب مشجع النصر قال "مساومة اللاعب عبدالفتاح عسيري لناديه الحالي

فيصل البريدي "اذا الخبر صحيح بنتقال عبدالفتاح عسيري راح يحصد البطولات مع نادي الهلال ان شاء الله وهو مكسب لنادي".

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فهد آل عيد كتب "كثر الحديث عن عبدالفتاح عسيري ...الاعب اهلاوي وانتهى وضعه الامير منصور رجل محافظ ع نجوم الاهلي..دمتم بخير".

الشايب قال "الهلال كبير وفاهم الأنظمة والقوانيين ولا يمكن يدخل في صفقة عبدالفتاح عسيري وهو لم يدخل الفترة الحرة.. بالنسبة لي.. أتوقع والله أعلم.. نشر الخبر للضغط على إدارة النادي الأهلي لرفع قيمة عقد اللاعب".

كتب مغرد أخر "عبدالفتاح عسيري نجم .. والكل يعرف إنه لعيب.. عنده إمكانيات وموهبة مميزة، إذا جاء للهلال فهو مكسب وراح يعطي تنافس قوي على الخانة بينه وبين سالم وغير ذلك ستصبح أقوى أكثر في آسيا ؛ لأنك لن تحتاج إلى جناح أيسر أجنبي لو تم التعاقد مع فتّاح".

مشجع الهلال كتب "بعد انتشار الخبر :خذو العلم الأكيد الهلال قدم عرضه للاعب وللاعب موافق مبدئياً من أسبوع .. الهلال ينتظر رد اللاعب النهائي على العرض طبعاً الهلال لن يزيد ولا ريال على العرض المقدم ولن يدخل في أي مزايدة مع أي نادي".2