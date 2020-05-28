مؤمن زكريا يدعم شيكابالا في أزمته مع جمهور الأهلي

دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعد هجوم الجماهير عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض شيكابالا لهجوم من جانب جماهير الأهلي في الساعات

الماضية بعد نشر صورته مع زوجته ونجله عبر حسابه على الانستجرام، لتقابله الجماهير الأهلاوية بهجوم شديد وسط توتر العلاقة بينهما.

ونشر زكريا صورة له مع

شيكابالا وهو يعانقه عبر حسابه على "تويتر" ، وكتب عليها "شيكا" ووضع صورة قلوب عليها.

ويرتبط زكريا بصداقة قوية مع شيكابالا وسبق وأكد أن الفهد الأسمر من أكثر اللاعبين الذي يتواصل معه للإطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.