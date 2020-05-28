الدوري الألماني.. أوجسبورع يتعادل سلبيًا مع بادربورن

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوجسبورج وبادربورن، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

بهذه النتيجة يحتل أوجسبورج المركز الثاني عشر بترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، في حين يقبع بادربورن في قاع ترتيب المسابقة

برصيد 19 نقطة.

يذكر أن بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي يحل وصيفًا في المسابقة.