ميدو يساند شيكابالا بعد تعرضه لحمله سخرية

ساند لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو ، مساء اليوم الأربعاء، محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك الحالي، بعد تعرضه لحمله سخريه من بعض الجماهير .
ونشر ميدو منذ قليل صوره عبر صفحة الشخصية بموقع التواصلالإجتماعي تويتر وهو يقبل شيكابالا ، معلقًا عليها ببعض تعبيرات الحب والتقدير للاعب.
يذكر أن تعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك،لحملة سخرية من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، ثم رد اللاعب علي الجماهير التي تسخر منه بنشر صوره له وهو يرتدي قميص الزمالك ، معلقًا عليها بآية قرئانية : " واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً".
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