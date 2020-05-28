الدوري الألماني.. هوفنهايم يحقق فوزًا صعبًا أمام كولن

حقق فريق هوفنهايم فوزًا صعبًا على نظيره كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

ثلاثية هوفنهايم جاءت عن طريق كريستوف بومغايرتتر بواقع هدفين في الدقيقتين 11، 46،

ثم أضاف ستيفن زوبير الهدف الثالث في الدقيقة 48، في حين سجل فلوريان كاينز هدف كولن الوحيد في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة أربعة بطاقات صفراء من نصيب لاعبي هوفنهايم بالإضافة إلى

بطاقة حمراء للاعب بنيامين هويته، في المقابل حصل إسماعيل ياكوبس لاعب كولن على بطاقة صفراء.

وأهدر مارك ألكسندر أوث ركلة جزاء لصالح كولن في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد هوفنهايم إلى المركز السابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، في حين يحتل كولن المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.