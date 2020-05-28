رياضة | بعد إصابة المنسق الإعلامي.. أسوان ينفي انتشار كورونا في النادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة المنسق الإعلامي.. أسوان ينفي انتشار كورونا في النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، تعرض أي لاعب أوفرد من الجهازين الفني والإداري للاصابة بفيروس كرونا، على خلفية إصابة المنسق الإعلامي بالنادي.

وشدد سليمان على أن نادي أسوان ملتزم بقرار تعليق النشاط الرياضي، وهو شبه مغلق منذ 15 مارس، مشيرا إلى أن عمرو يحيى، المنسق الإعلامي للنادي، تعرض للأصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقد خضع للفحوصات الطبية التى أثبتت إصابته ودخوله إلى مستشفى الحجر الصحي بإسنا لتلقي العلاج اللازم له.

وأكد أن عمرو يحيي لم يختلط بأحد من أعضاء مجلس الادارة خلال الفترة الماضية، نظرا لأن النادي شبه مغلق، مضيفا أن الاجتماعات تتم من خلال جروبات الواتساب، التزاما منا بالاجراءات الاحترازية وتطبيق الحظر.

وأتم حديثه، "مجلس إدارة نادي أسوان على حرص دائم بالتواصل هاتفيا مع عمرو يحيي والاطمئنان على حالته الصحية، والتأكيد على دعم النادى له والوقوف بجواره فى هذا الظرف الصعب، مؤكدا علي أن حالته تتماثل للشفاء".