رياضة | مرجان يكشف حقيقة إصابة أحد عمال الأهلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرجان يكشف حقيقة إصابة أحد عمال الأهلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت أخبار في الساعات الأخيرة، تفيد بتعرض أحد عمال النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المنتشر في معظم دول العالم.

ونفى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، هذه الأخبار، مؤكدا أن القلعة الحمراء خالية من فيروس كورونا، ولا يوجد بين عمال النادي من يعاني من الإصابة بهذا الوباء.

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وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أنه فى حال تأكد وجود أي إصابة داخل جدران النادى، فسيتم الإعلان عنها مباشرة وسيتم التعامل مع الأمر بكل شفافية.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم يتخذ أي قرار حتى الآن بشكل رسمي عن موعد الاستئناف.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن إلى 19666 إصابة، و816حالة وفاة.