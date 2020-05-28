رياضة | الزمالك يضع خطة للتعاقد مع هذا المهاجم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضع خطة للتعاقد مع هذا المهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لإختيار الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء ووضع أسماء الراحلين بجانب تحديد موقف اللاعبين المُعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد توُج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي خلال شهر فبراير الماضي وقبل التوقف وصعد لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك يضع حسام حسن مهاجم نادي سموحة علي رأس اللاعبين الذى رغب الزمالك فى التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت تقارير أن الزمالك سيقدم عرض للفوز بخدمات حسام حسن وعرض عدد من اللاعبين الذى أصبحوا خارج حسابات كارتيرون للظفر بالصفقة.