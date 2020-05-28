رياضة | ريال مدريد يجدد عقد كاسيميرو حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجدد عقد كاسيميرو حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام مجلس إدارة ريال مدريد بتجديد عقد نجم الفريق البرازيلي كاسيميرو حتى عام 2023 وذلك بناء علي توصيات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد رفض الإعلان عن تجديد عقد نجمه البرازيلي بشكل رسمي في الفترة الحالية.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تجديد عقد كاسيميرو جاء بعد الآداء القوي الذي قدمة في الفترة الماضية بالإضافة إلى تواجده بشكل دائم في التشكيل الأساسي للفريق كما أنه لا يستطيع تعويض غيابه أحد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الراتب الجديد في عقد كاسيميرو وصل إلى 9 مليون يورو في الموسم الواحد بعد أن كان يتقاضي 4.5 مليون في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كاسيميرو حقق 13 بطولة مع ريال مدريد وهم : 4 بطولات دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية وبطولتين كأس سوبر أوروبي وبطولتين كأس السوبر الإسباني وكلا من بطولة الدوري الإسباني وبطولة كأس ملك إسبانيا مرة واحدة.