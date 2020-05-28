رياضة | شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يرد على هجوم جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج نجم الزمالك وقائد الفريق الأول، محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن صمته، رداً على الحملة الأخيرة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان شيكابالا قد نشر صورة تجمعه بزوجته وابنه "آدم" إلا أن الصورة قوبلت بسخرية من بعض الجماهير، وتطور الأمر للخوض في الحياة الشخصية لللاعب.

وقام شيكابالا بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" للرد على تلك الحملة التي يتعرض لها.

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ونشر شيكابالا صورة له، ومكتوب عليها "فصبراً على ما يقولون، واهجرهم هجراً جميلا".

وأثارت الحملة التي تعرض لها شيكابالا غضب جميع جماهير كرة القدم، بما فيها جماهير الأهلي، والتي ترفض تلك الأفعال المثيرة للسخط.

كما استنكر عدة مشاهير في الوسط الكروي وخارجه، ما يتعرض له قائد الزمالك، حيث بعث العديد من الجماهير بعدة رسائل داعمة له.