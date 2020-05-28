رياضة | نجم الأهلي السابق يستنكر الهجوم على شيكابالا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يستنكر الهجوم على شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، الحملة التي يتعرض لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقام شيكابالا بنشر صورة تجمعه بزوجته وابنه آدم، إلا أنه تعرض لهجوم شنيع، وصل للخوض في الأعراض، وهو ما أثار غضب جميع الجماهير.

من جتهه، وجه محمد نادي "جدو" لاعب نادي الجونة ونجم النادي الأهلي السابق، هجوماً شرساً على ما حدث لشيكابالا على مواقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر جدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" رسالة مفادها وجوب جعل المنافسة بين اللاعبين والجماهير داخل الملعب فقط، وعدم التطرق لحياة اللاعبين الشخصية.

وجاءت رسالة جدو على النحو التالي: "الخوض في الأعراض وحياة الناس الشخصية، لا من الدين ولا الأخلاق ولا حتى من التشجيع اللي اتعودنا عليه".

كما بعث العديد من المشاهير داخل الوسط الرياضي بعدة رسائل داعمة لقائد الزمالك، وتهاجم تلك الأفعال من جانب قلة من الجماهير.