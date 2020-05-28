رياضة | الزمالك يرصد مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرصد مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير، أن الزمالك يريد إقحام بعض اللاعبين الغير مرغوب فيهم داخل النادي، كجزء من الصفقة من أجل تخفيض مطالب سموحة المادية.

وتواجد حسام حسن بشكل مستمر خلال الفترة الماضية في معسكر المنتخب المصري، ويعد أحد أبرز المهاجمين خلال الفترة الماضية.

وتوقف النشاط الكروي في مصر مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.