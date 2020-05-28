رياضة | الدوري الإنجليزي يعلن إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري الإنجليزي يعلن إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاربعاء، بيان رسمي للكشف عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد إجراء الجولة الثالثة من الفحوصات على لاعبي وموظفي أندية البريميرليج.

وخضع لاعبو وموظفو الأندية العشرين للجولة الأولى من فحص كورونا الأسبوع الماضي، حيث تبين إصابة 6 أشخاص بالفيروس من ثلاث أندية.

وفي المرحلة الثانية، تبين وجود إصابتين جديدتين من ناديين مختلفين، بعد خضوع 996 لاعبًا وموظفًا للفحوص خلال الفترة بين 19 و22 مايو الحالي.

Advertisements

وقالت الرابطة في بيان اليوم: "لقد تم اختبار 1008 لاعبين وموظفين خلال يومي الاثنين 25 مايو والثلاثاء 26 مايو، وأظهرت النتائج إصابة أربعة أشخاص في ثلاثة أندية".

وأضافت: "الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد 19، سيتم عزلهم لمدة سبعة أيام".

وواصلت: "في الجولة الرابعة من الاختبارات سيتم زيادة عدد الاختبارات لكل نادٍ من 50 إلى 60".

واختتم البيان قائلًا: "يُقدم الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المعلومات المجمعة لأغراض نزاهة وشفافية المنافسة، ولن تقدم الرابطة تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد، وستعلن النتائج بعد كل جولة من الاختبارات".