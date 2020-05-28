رياضة | جاريث بيل: صافرات الإستهجان تسبب فقدان الثقة والآداء السيء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل: صافرات الإستهجان تسبب فقدان الثقة والآداء السيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجناح الويلزي "جاريث بيل" نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أن صافرات الإستهجان التي يتعرض لها من جماهير نادي ريال مدريد هي السبب الرئيسي في مردوده السئ رفقة النادي الملكي هذا الموسم.

وعلقت جماهير ريال مدريد الآمال على بيل، في أعقاب رحيل البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نحو نادي يوفنتوس عام 2018، ليكون النجم الأول للفريق، إلا ان إنشغال اللاعب ببعض الأمور خارج المستطيل الأخضر تسببت في ابتعاده عن مستواه المعهود.

وقال بيل في تصريحات لأحد البرامج الخاصة برياضة الجولف، ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يقوم 80 ألفاً من جماهير سانتياجو بيرنابيو بإطلاق صافرات الإستهجان ضدي، عندما ألعب بشكل سئ".

وتابع: "بالطبع ليس هذا بالأمر الجيد، يتسبب هذا في فقداني الثقة، حدث هذا عدة مرات هذا الموسم".

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وأضاف: "لا يحدث هذا في إنجلترا، ولا أفهم لماذا يحدث ذلك في إسبانيا، الأمر محير بالنسبة لي".

واستطرد: "يجب أن تقدم الجماهير المساندة والدعم لللاعب لكي يظهر بشكل أفضل، قدمت مستويات كبيرة مع ريال مدريد في السابق، ويجب أن تدعمني الجماهير".

وواصل: "في كرة القدم يمكن أن تلعب بشكل جيد ولا تسجل أهدافاً، لكن المشجعون ربما ترى أن ذلك يمثل أزمة كبيرة".

وأتم: "ربما تعتقد أنك تقوم بعمل جيد، لكن الجماهير تهتم فقط بالأهداف، وهذا لا يمكن أن يحدث بشكل مستمر".

وارتبط بيل بمغادرة النادي الملكي في عدة مناسبات هذا الموسم، بعض تعرضه لانتقادات شديدة من قبل جماهير ريال مدريد.