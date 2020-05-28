الامارات | منذر علي: خفض رواتب اللاعبين بين 25 و35% مرضٍ للجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن منذر علي: خفض رواتب اللاعبين بين 25 و35% مرضٍ للجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الدولي السابق، ووكيل لاعبي كرة القدم، منذر علي، أن على اللاعبين مراعاة المصلحة العامة، والاستجابة لمطالب تخفيض رواتبهم. وشدّد على أن «تخفيض الرواتب بنسبة تبدأ من 25% وتنتهي بـ35% سيكون مرضياً للجميع»، بدلاً من نسبة 40% التي حددها اتحاد الكرة.

وقال منذر علي لـ«الإمارات اليوم»: «شركات الكرة تصرف مبالغ مالية، وفي ظل الظروف الصحية الراهنة، على اللاعبين التجاوب مع هذه المطالب».

وأوضح أنه «لا يمكن للأندية خفض عقود اللاعبين بشكل كبير حالياً، لكن يمكن التدرج في ذلك على مدى سنتين»، محذراً من تورط بعض الأندية في الفترة المقبلة في صفقات كبيرة ومكلفة، خصوصاً في ظل تخفيض الميزانيات.

وتابع: «أرى أنه لابد من تعديل النسبة التي حددها اتحاد الكرة بـ40%، لأنه من الصعب تطبيقها على جميع اللاعبين، وأرى أنه يمكن لكل نادٍ الجلوس مع لاعبيه، والتفاوض حول نسبة ترضي الجميع، لأن كل نادٍ يعرف ميزانيته، وما عليه من ديون».

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وشدّد على ضرورة أن تكون هناك تنازلات من كل الأطراف، قائلاً إن بعض اللاعبين سيتأثرون لا محالة، لكن الأمور ستتحسن لاحقاً.

وقال: «اللاعبون الذين يواجهون صعوبات مالية في الوقت الراهن، يرجع ذلك لسوء إدارتهم لأمورهم ومصروفاتهم، وأزمة (كورونا) وما سيصاحبها من خفض للرواتب، ما سيجعل عدداً كبيراً من اللاعبين يراجعون بنود مصروفاتهم المالية».

وعن احتمال قيام بعض الأندية بعقد صفقات مكلفة حتى مع الوضع الراهن، قال إنه على يقين بأن العقود المقبلة ستكون أوضح في تفاصيلها، مشدداً على ضرورة أن يراعي النادي ميزانيته المالية، حتى لا يتورط مالياً في صفقات كبيرة.

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