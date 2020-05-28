- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السوري لكرة القدم يستأنف نشاطه اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف الدوري السوري لكرة القدم نشاطه، اليوم، بعد توقف قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع تطبيق إجراءات وقائية وتدابير خاصة، تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات «كوفيد-19».
وستقام جميع المباريات من دون جمهور، وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص حداً أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إضافة إلى وجود الإعلاميين والمصورين على المدرجات وليس في أرض الملعب.
وقبل ساعات من انطلاق المرحلة الـ17، أصدر اتحاد الكرة تعليمات تتطابق مع إرشادات الاتحاد الدولي، حيث منع المصافحة والعناق، والبصق، وإلزامية الكمامات لمن في الاحتياط.
وتُقام الخميس مباراة واحدة في دمشقـ تجمع الفتوة الـ11 (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الدوري السوري لكرة القدم يستأنف نشاطه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.