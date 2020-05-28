الامارات | نجوم 90 حققوا حلم المونديال وشغلوا وظائف مرموقة خارج الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم 90 حققوا حلم المونديال وشغلوا وظائف مرموقة خارج الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض النجوم السابقون لجيل كرة الإمارات الذهبي تحديات كبيرة داخل الملعب وخارجه، حيث استطاعوا الجمع بين التألق في المستطيل الأخضر والالتزام الوظيفي، والذي لم يمنعهم من تحقيق حلم الوصول في المرة الوحيدة للإمارات، إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

وعمل العديد من اللاعبين في وظائف متعددة، لايزال بعضهم فيها حتى الآن، بينما تقاعد آخرون.

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ومن بينهم النجم عدنان الطلياني الذي تقاعد من عمله في الشرطة، وكذلك زهير بخيت الذي عمل في القوات المسلحة، والأمر نفسه بالنسبة للحارس الدولي السابق محسن مصبح، والعديد من النجوم الآخرين الذين أعطوا الكثير لكرة الإمارات دون مقابل مادي كبير، بخلاف وضع الكرة اليوم مع عصر الاحتراف. وفي التقرير التالي نلقي الضوء على الوظائف المرموقة التي شغلها نجوم 90.

للإطلاع على على الوظائف المرموقة التي شغلها نجوم 90، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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