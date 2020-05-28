الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خورفكان
علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي خورفكان تتمسك ببقاء أغلبية اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، وأن لا صحة لما يتم تداوله عن مغادرة أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا في الحفاظ على حظوظ الفريق في البقاء للموسم المقبل بدوري الخليج العربي.
رفض
رفض لاعب في أحد أندية دبي، التعليق على الأنباء التي ربطت بينه وبين أحد الأندية التي طلبت الحصول على خدماته رغم ارتباطه بعقد ساري المفعول مع ناديه، مشدّداً على أنه متعاقد مع مكتب إعلامي يتولى نشر الأخبار الخاصة به.
الرمادي
حرص مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على تنظيم عدد من الورش العملية عن بُعد بالتواصل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك لايف»، وشرح عدداً من الوحدات التدريبية، التي لاقت إقبالاً ومشاركة كبيرة من داخل الإمارات وخارجها.
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