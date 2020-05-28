الامارات | الأرجنتيني أوروز ينضم إلى الوصل 18 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني أوروز ينضم إلى الوصل 18 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «راسينغ ديلما» أن اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوروز سينضم إلى الوصل في 18 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه سيتوجه أولاً إلى البرازيل في 15 يونيو، قبل أن يصل دبي في 18 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أنه عقب إعادة فتح المجال الجوي، بات بإمكان لاعب راسينيغ الأرجنتيني إكمال إجراءات انضمامه إلى الوصل، إذ وافق ناديه على إعارته بداية من الموسم المقبل، بعدما اتفق الطرفان على تفاصيل الصفقة. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن صفقة الإعارة لموسم واحد مقابل 200 ألف دولار، مع أحقية الشراء للوصل مقابل 2.5 مليون دولار.

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