الامارات | 6 لاعبين يُمثلون الإمارات في «آسيوية الشطرنج»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يُمثلون الإمارات في «آسيوية الشطرنج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الشطرنج لأقل من 20 سنة، بستة لاعبين من الجنسين، في بطولة آسيا الافتراضية التي انطلقت أمس. وأكد اتحاد الشطرنج في بيان صحافي مشاركة عمار السدراني وسيف الزرعوني ومحمد اليليلي في فئة الشباب، وحنان خليل وريان المازمي وفاطمة سيف على مستوى الفتيات.

وحدّد الاتحاد الآسيوي للعبة شروط البطولة خصوصاً في ما يتعلق بطريقة اللعب وضرورة توافر هاتف ذكي لكل لاعب أو لاعبة، وفي حالة قطع الاتصال من قبل اللاعب سيكون بمثابة الخسارة، وعليه إعادة الاتصال مع البطولة قبل الجولة المقبلة له حتى لا يعتبر منسحباً. وتُقام المباريات بالنظام السويسري من تسع جولات، ويتأهل أول ثلاثة لاعبين من كل منطقة إلى نهائيات البطولة.

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