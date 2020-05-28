شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يعود للمنافسة على التأهل لأوروبا بفوزه على كولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع هوفنهايم حدا لسبع مباريات دون انتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوز ممتع 3-1 على ضيفه كولونيا، الأربعاء، حيث أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين وعاد الفريق صاحب الأرض للمنافسة على المراكز المؤهلة لأوروبا.

وبهذا الانتصار تقدم هوفنهايم إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم الذي استؤنفت مبارياته قبل 11 يوما بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19. وتقام جميع المباريات بدون جماهير لتقليل مخاطر العدوى.

وسجل كريستوف باومجارتنر في بداية كل شوط ليمنح هوفنهايم التقدم بهدفين بينما لعب كولونيا بعشرة لاعبين عقب طرد سيباستيان بورناوف بسبب مخالفة عنيفة في الدقيقة 26.

وأضاف ستيفن تسوبر هدفا ثالثا في الدقيقة 48 لكن بنيامين هوبنر لاعب هوفنهايم حصل على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني نتيجة التحام قوي مع دومينيك دريكسلر لاعب كولونيا بعد مرور دقيقتين.

وقلص الفريق الزائر النتيجة عن طريق فلوريان كاينتس بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 60، وكان بوسع كولونيا إضافة المزيد من الأهداف لكن أوليفر باومان حارس هوفنهايم أنقذ ركلة جزاء نفذها مارك أوت.

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