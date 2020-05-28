عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

اختتمت اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري الألماني لموسم 2019-2020 والذي شهد الكثير من الإثارة والمتعة والأحداث في مختلف الملاعب بعد أن أقيمت اليوم الأربعاء 5 مباريات هامة.



في البداية استقبل لايبزيج فريق هيرتا برلين في مباراة مثيرة للغاية ليحقق الفريقان التعادل بالرغم من أن أصحاب الارض لعبوا تلك المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وفي لقاءات أخرى مثيرة ومتقلبة تمكن فورتونا دوسيلدورف من الفوز على فريق شالكه بهدفين مقابل هدف وحيد ليواصل الصراع القوي على البقاء بين أندية البوندسليجا.

وفي مباراة مملة تعادل أوجسبورج مع متذيل الترتيب بادربورن، بينما وتعادل أيضا يونيون برلين مع فريق ماينتس الذي لا يزال يعاني من شبح الهبوط وتمكن هوفنهايم من استعادة توازنه بفوز مقنع على حساب هوفنهايم.

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نتائج مباريات الجولة 28

1- بايرن ميونخ 64 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة

3- لايبزج 55 نقطة

4- بوروسيا مونشنجلادباخ 53 نقطة

5- باير ليفركوزن 53 نقطة

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6- فولفسبورج 42 نقطة

7- فرايبورج 38 نقطة

8- هوفنهايم 39 نقطة

9- فرايبورج 38 نقطة

10- شالكه 37 نقطة

11- كولن 34 نقطة

12- أوجسبورج 31 نقطة

13- يونيون برلين 31 نقطة

14- فرانكفورت 29 نقطة

15- ماينتس 28 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 27 نقطة

17- فيردير بريمن 22 نقطة

18- بادربورن 19 نقطة